Во втором полугодии в РК возможна стагфляция

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Согласно последнему анализу, в случае падения темпов экономического роста РК до 2% во второй половине этого года, значительно возрастёт вероятность стагфляции, то есть, сочетания депрессивного состояния экономики с ростом цен. Такое заключение следует из опубликованного 17 августа доклада Института экономических исследований при Федерации корейских промышленников. Эксперты проанализировали возможность стагфляции на основании показателя разрыва ВВП, то есть, разницы между фактическим и потенциальным ВВП, и пришли к выводу, что уровень инфляции уже достиг соответствующей отметки. Вступление в стадию стагфляции полностью зависит от темпов роста экономики во втором полугодии. Согласно отчёту, рост потребительских цен во втором квартале этого года составил 5,4%, значительно превысив порог стагфляции в 3,59%. Темпы роста ВВП за тот же период составили 2,9%, и разрыв ВВП оказался положительным. Однако во второй половине года ожидается замедление темпов роста. Если они опустятся до уровня 2% при текущих темпах роста цен, то разрыв ВВП станет отрицательным, и экономика окажется на пороге стагфляции. Эксперты полагают, что первым шагом для выхода из стагфляции должно быть сокращение избыточной ликвидности. В пример приводится опыт США в начале 1980-х, когда выйти из стагфляции удалось благодаря ужесточению денежно-кредитной политики в сочетании с политикой администрации Рейгана, ориентированной на предложение. Основной целью такой политики является подавление факторов роста цен за счёт повышения производительности труда и снижения неэффективных расходов, стимулирующих инфляцию.