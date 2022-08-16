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Корея: Юг-Север

Пхеньян отверг инициативу Сеула о налаживании отношений

Write: 2022-08-19 10:24:47Update: 2022-08-19 10:27:40

Пхеньян отверг инициативу Сеула о налаживании отношений

Photo : YONHAP News

Пхеньян никогда не примет инициативу Сеула о предоставлении всесторонней экономической помощи в обмен на денуклеаризацию. В статье, распространённой 19 августа северокорейскими СМИ от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, говорится, что данное предложение является «крайней степенью глупости, далёкой от реальности». Подчёркивается также, что предложение южнокорейского президента Юн Сок Ёля не является чем-то новым, будучи копией аналогичной неудачной инициативы 10-летней давности, принадлежащей бывшему президенту РК Ли Мён Баку. Ким Ё Чжон заявила, что само предложение отказаться от ядерной программы, входящей в число приоритетных задач Пхеньяна, в обмен на экономическое сотрудничество является «незрелым». Вражеские силы продолжают нарушать интересы Северной Кореи, пытаясь говорить о продовольственной и медицинской помощи для жителей страны. Такие действия могут вызвать лишь гнев северокорейского народа,- отмечается в статье. 
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