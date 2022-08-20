В Австралии появится первый корейский квартал

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Городской совет австралийского города Райд одобрил проект придания статуса корейского квартала району компактного проживания выходцев с Корейского полуострова. 18 августа в интервью агентству Ёнхап член городского совета Хан Чжон Тхэ сообщил, что этот проект повысит статус проживающих в Австралии корейцев, а также поможет привлечь в район туристов и поклонников корейской культурной волны Халлю. Хан Чжон Тхэ прибыл в РК для участия в Восьмом всемирном форуме корейских политиков. По его словам, в городе с населением 130 тысяч человек проживают 40 тыс. китайцев. Вторая по численности иностранная диаспора это корейцы, которых насчитывается 10 тыс. человек. Помимо этого, Хан Чжон Тхэ продвигает проект открытия в городе мемориала в память об австралийских военных, принимавших участие в Корейской войне.