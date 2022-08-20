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Политика

Сеул работает над проблемой жертв принудительной трудовой мобилизации

Write: 2022-08-19 12:18:20Update: 2022-08-19 12:39:40

Сеул работает над проблемой жертв принудительной трудовой мобилизации

Photo : YONHAP News

Пока не известно, какое окончательное решение примет Верховный суд относительно продажи части активов японских компаний в РК в пользу жертв принудительной трудовой мобилизации корейцев в период протектората Японии над Кореей, но правительство с уважением отнесётся к любому решению. Об этом заявил министр иностранных дел РК Пак Чин, отвечая 19 августа на вопросы участников заседания парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. В этот день истекает срок рассмотрения судом повторной апелляции японской компании Mitsubishi Heavy Industries на решение о продаже части её активов на территории РК. Если суд отклонит апелляцию, то южнокорейская сторона получит возможность продать активы компании. Министру был задан вопрос, не решить ли проблему за счёт выплат компенсаций южнокорейской стороной и последующего востребования от Японии возмещения соответствующих расходов. Пак Чин не дал прямого ответа, указав лишь, что правительство приложит дипломатические усилия для разрешения проблемы. 
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