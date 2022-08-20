Пляж Тэчжон в Порёне - самый популярный в этом году

В пляжный сезон этого года пляж Тэчхон на побережье Жёлтого моря посетили 4 млн 475 тыс. человек. Об этом сообщили 19 августа в мэрии Порёна провинции Чхунчхон-Намдо. Число посетителей увеличилось на 1 млн 400 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Такой прирост объясняется тем, что в этом году местные власти впервые за три года провели знаменитый фестиваль морской грязи, несмотря на новую волну заражений коронавирусом, сильную жару и дожди. Фестиваль проходил с 16 июля по 15 августа. За это время его посетили 1 млн 354 тыс. человек. По версии приложения-навигатора T-map, в этом году пляж Тэчхон стал самым популярным среди отдыхающих. В течение предыдущих двух лет он занимал только второе или третье места после пляжа Кёнпхо в Канныне и Ыльванри в Инчхоне.