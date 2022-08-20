Ценность акций азиатских стартапов-«единорогов» снижается

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На мировом рынке ценных бумаг наблюдается снижение котировок стоимости азиатских стартапов-«единорогов». Об этом сообщает японская газета «Нихон кэйдзай симбун», ссылаясь на данные американской аналитической компании CB. Под «единорогами» понимают начинающие предприятия, чья рыночная оценка стоимости превышает 1 млрд долларов. По состоянию на июль зафиксировано снижение стоимости ценных бумаг стартапов-«единорогов» из РК, Индии и Сингапура по сравнению с сентябрём прошлого года. Так, если в сентябре 2021 года средняя стоимость ценных бумаг одного стартапа из РК составляла 2 млрд 200 млн долларов, то в июле этого года показатель сократился до 1 млрд 900 млн долларов. Примерно схожее сокращение наблюдается в отношении индийских и сингапурских компаний. Напротив, показатель китайских «единорогов» вырос с 3 млрд 200 млн долларов до 3 млрд 800 млн долларов. Это связано со значительным улучшением показателей крупных стартапов. Рост отмечен и относительно индонезийских компаний.