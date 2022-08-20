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19 августа южнокорейская гёрлз-группа Black Pink представила новую песню Pink Venom, первую почти за два года. Она должна войти в полноформатный альбом Born Pink. Группа дебютировала в 2016 году с синглом Boombayah. После этого последовала целая череда хитов, поднявших Black Pink в топ исполнителей K-POP. Первый альбом The Album, вышедший в 2020 году, был распродан тиражом более 1 млн, что стало рекордом для женского коллектива. В американском чарте Billboard 200 группа поднялась на второе место, оставаясь в числе самых популярных южнокорейских женских групп. Эксперты полагают, что второй альбом от Black Pink под названием Born Pink, продажи которого начнутся в сентябре, установит новый рекорд. Предпродажи уже превысили 1,5 млн. Black Pink планируют в октябре отправится в турне по странам Северной Америки, Европы, Азии и Океании. В 26 городах мира они дадут 36 концертов.