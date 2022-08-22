РК и США приступили к совместным учениям Ulchi Freedom Shield

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22 августа РК и США приступили к проведению совместных военных учений Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 1 сентября. В их программу включены полевые манёвры. Они не проводились на протяжении последних четырёх лет, поскольку предыдущая южнокорейская администрация Мун Чжэ Ина старалась не раздражать Пхеньян, проявляющий отрицательное отношение к любым учениям на юге Корейского полуострова. Нынешние учения состоят из двух частей: первая часть - отражение атак потенциального противника и защита столичного региона, вторая часть – отработка контратак. Участники учений отработают действия по обнаружению взрывных устройств на атомных электростанциях, тушению пожара на заводе полупроводников, недопущению паралича банковской системы, предотвращению терактов в аэропортах, отражению атак беспилотников. Программа учений предусматривает также оценку оперативных возможностей южнокорейских вооружённых сил в преддверии передачи Сеулу управления своими войсками в военное время. В ходе первого этапа учений на всей территории страны пройдут четырёхдневные учения по гражданской обороне Ulchi, в ходе которых будет отрабатываться переход к режиму жизни в военное время. С целью предотвращения распространения COVID-19 введены строгие антивирусные меры. Они включают обязательное тестирование на вирус и ношение масок.