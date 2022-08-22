KERI понизил прогноз роста южнокорейской экономики

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22 августа Корейский институт экономических исследований (KERI) снизил прогноз роста южнокорейской экономики на текущий год на 0,1% до 2,4%. Эксперты института объяснили своё решение замедлением темпов роста отечественной экономики и снижением потребления ввиду высокой инфляции. Ожидается, что рост потребления по итогам года составит 3,2%, что на 0,4% меньше, чем в прошлом году. Прогнозируется, что по итогам года объём инвестиций в производственные мощности сократится на 2,8% по причине нерешённости проблемы сбоев глобальной цепочки поставок и ухудшения экономической ситуации в крупнейших странах мира. В прошлом году рост инвестиций в данном секторе составил 8,3%. Рост потребительских цен, по мнению экспертов института, составит 5,3%. Экспорт увеличится на 4,1%, что на 5,8% меньше, чем в прошлом году.