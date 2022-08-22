В Вашингтоне проходит выставка корейских костюмов ханбок

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В Вашингтоне открылась выставка, посвящённая истории корейского традиционного костюма ханбок. Там представлены, как современные модели ханбок, так и исторически ценные экспонаты, среди которых верхняя куртка чогори короля Кочжона из династии Чосон. Чогори короля изготовлено из шёлка фиолетового цвета. Эксперты считают, что эта куртка входила в повседневный гардероб короля. Предположительно, подобные куртки надевались под официальный наряд. В рамках выставки представлен также коврик, на котором сидел король. Он выполнен в жёлтом цвете, который прежде мог использовать только китайский император, а также украшен разноцветными узорами. Эти экспонаты представлялись в Чикаго в 1893 году. После этого Корея оказалась под протекторатом Японии, на время потеряв самостоятельность. И вот теперь, спустя 130 лет, они вновь увидели свет. Эксперты особо отмечают отличное состояние экспонатов, обратив особое внимание на качество представленных предметов. Специалисты из университета имени Джорджа Вашингтона, подготовившие выставку, подчёркивают, что ханбок является традиционным корейским нарядом. По их данным, имеются исторические упоминания о том, что корейцы носили ханбок ещё в пятом веке. После этого он претерпел ряд изменений, при этом оставаясь частью корейской традиции. Выставка в Вашингтоне пользуется большой популярностью, чему способствует рост интереса к костюму ханбок на фоне популярности K-POP, сериалов и других контентов корейской культурной волны Халлю. Выставка продлится до декабря.