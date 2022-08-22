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Политика

В РК начались учения по гражданской обороне Ulchi-2022

Write: 2022-08-22 13:52:44Update: 2022-08-22 13:56:04

В РК начались учения по гражданской обороне Ulchi-2022

22 августа в РК начались 54-е общенациональные учения по гражданской обороне Ulchi-2022. Они продлятся по 25 августа. Выступая на заседании кабинета министров, президент РК Юн Сок Ёль заявил, что нынешние учения станут отправной точкой в укреплении готовности правительства к чрезвычайным ситуациям в соответствии с новыми условиями ведения войн. Он призвал правительство серьёзно отнестись к проведению учений, помня об ответственности за безопасность населения и поддержание работоспособности правительства. Юн Сок Ёль подчеркнул, что только учения, максимально приближённые к реальным условиям, могут помочь в обеспечении национальной безопасности. К учениям привлечены порядка 4 тыс. предприятий и организаций. В них принимают участие 480 тыс. человек. 
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