10 регионов РК объявлены особыми зонами бедствия

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Правительство РК объявило 10 регионов страны, наиболее пострадавших от проливных дождей, особыми зонами бедствия. Это, в частности, столичные административные округа Ёндынпхо-гу и Кванак-ку, район Кэпхо 1-дон округа Каннам-гу. В провинции Кёнгидо в список вошли города Соннам, Кванчжу, уезд Янпхён-гун, волости Кымса-мён и Санбук-мён в городе Ёчжу. В провинции Канвондо особой зоной бедствия назван уезд Хвенсон-гун, в Чхунчхон-Намдо - уезды Пуё-гун, Чхонян-гун. Как отметил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 22 августа на заседании кабинета министров, в список включены районы, где уже завершена оценка ущерба, и её результаты соответствуют критериям особых зон бедствия. Они должны получить помощь в первую очередь. Глава государства отметил, что правительство приложит все усилия для нормализации жизни людей в пострадавших районах и быстрого восстановления местной экономики. По мере завершения оценки в других регионах список может быть расширен. В регионах, получивших статус зон бедствия, 80% расходов на восстановление частных и государственных объектов возьмёт на себя центральное правительство. Местные жители получат ряд льгот. Ранее правительство оказало срочную помощь пострадавшим, не дожидаясь составления плана ликвидации последствий стихийного бедствия. Началась разработка плана строительства водоотводных сооружений в районах, подверженных затоплениям.