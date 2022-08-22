Производство аккумуляторов зависит от поставок сырья из Китая

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РК активно развивает производство аккумуляторов для электромобилей, укрепляя позиции на профильном рынке. Между тем, отмечается прост зависимости данной отрасли от поставок из Китая ключевых компонентов. Среди них гидроксид лития, кобальт и природный графит. По данным Корейской ассоциации внешней торговли, представленным 22 августа, в период с января по июль импорт гидроксида лития составил 1 млрд 748 млн 290 тыс. долларов. 84,4% данной суммы составила доля Китая, 13% - Чили, 1,7% - России. Из Китая поставляется 81% графита, потребляемого в РК, и 89,6% кобальта. Ситуация усугубляется тем, что со следующего года США вводят квоту на применение ископаемых ресурсов и запчастей из Китая в производстве батарей. Их превышение грозит прекращением выплат субсидий производителям электромобилей. Южнокорейские электромобили пользуются популярностью на американском рынке, но администрация Джо Байдена намерена ограничить сотрудничество автопроизводителей с Китаем. Если выплата субсидий прекратится, то цены на электромобили подскочит примерно на 10 тыс. долларов. Это снизит ценовую конкурентоспособностью южнокорейских производителей.