Производство аккумуляторов зависит от поставок сырья из Китая

РК активно развивает производство аккумуляторов для электромобилей, укрепляя позиции на профильном рынке. Между тем, отмечается прост зависимости данной отрасли от поставок из Китая ключевых компонентов. Среди них гидроксид лития, кобальт и природный графит. По данным Корейской ассоциации внешней торговли, представленным 22 августа, в период с января по июль импорт гидроксида лития составил 1 млрд 748 млн 290 тыс. долларов. 84,4% данной суммы составила доля Китая, 13% - Чили, 1,7% - России. Из Китая поставляется 81% графита, потребляемого в РК, и 89,6% кобальта. Ситуация усугубляется тем, что со следующего года США вводят квоту на применение ископаемых ресурсов и запчастей из Китая в производстве батарей. Их превышение грозит прекращением выплат субсидий производителям электромобилей. Южнокорейские электромобили пользуются популярностью на американском рынке, но администрация Джо Байдена намерена ограничить сотрудничество автопроизводителей с Китаем. Если выплата субсидий прекратится, то цены на электромобили подскочит примерно на 10 тыс. долларов. Это снизит ценовую конкурентоспособностью южнокорейских производителей.