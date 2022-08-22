В РК нет новых случаев африканской чумы свиней

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Правительство РК проводит тщательную работу по предотвращению дальнейшего распространения африканской чумы свиней. 18 августа на ферме Яндон в уезде Янгу-гун провинции Канвондо зафиксирована вспышка данного заболевания. В этой связи все 5.600 свиней, содержащихся на ферме, были уничтожены. Сразу после этого на 26 фермах, разными способами контактировавших с хозяйством Яндон, была проведена проверка, для анализа были взяты образцы. На всех фермах результаты анализов на наличие вируса оказались отрицательными. Проведён опрос владельцев 1.170 хозяйств в провинциях Канвондо, Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто. Ничего подозрительного выявлено не было. 18 августа, сразу после обнаружения вируса на ферме в уезде Янгу-гун провинции Канвондо, во всём регионе на 48 часов были введены ограничения на передвижение транспорта. Был проведён большой комплекс профилактической работы. Эксперты указывают на низкую вероятность выявления дополнительных случаев африканской чумы свиней.