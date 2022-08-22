РК продолжает закупать ископаемое топливо в России

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РК продолжает закупать российские ископаемые ресурсы, несмотря на западные санкции в отношении России. Об этом говорится в докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Финляндии, который провёл исследование на эту тему в период с 24 февраля по конец июля. В документе отмечается, что РК, Япония и Тайвань импортировали ископаемое топливо из России на сумму 5,5 млрд долларов. Доля Японии составила 2 млрд 600 млн долларов. РК ввезла российское ископаемое топливо, включая уголь, природный газ и нефть, на 1 млрд 700 млн долларов. РК зависит от поставок российской нефти, которая нужна не только для удовлетворения внутреннего спроса, но и для экспорта нефтепродуктов в Китай. Южнокорейский порт Ёсу является пятым в мире по объёмам ввоза российской нефти.