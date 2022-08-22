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Политика

В РК возобновил работу Совет по правам человека в Северной Корее

Write: 2022-08-22 15:11:36Update: 2022-08-22 15:40:10

В РК возобновил работу Совет по правам человека в Северной Корее

В РК возобновил работу Совет по правам человека в Северной Корее, который объединяет профильные правительственные органы. 25 августа состоится его первое заседание. Данный орган начал работать в октябре 2016 года, а в мае 2020 года было проведено его последнее заседание. Представитель министерства по делам воссоединения Чо Чжун Хун в ходе очередного брифинга заявил, что члены совета ознакомятся с направлениями северокорейской политики правительства. Совет по правам человека в Северной Корее сформирован с целью укрепления межведомственного сотрудничества. Его возглавляет замминистра по делам воссоединения. В состав совета входят также представители МИД и министерства юстиции. Они разрабатывают базовые планы улучшения ситуации с правами человека на севере Корейского полуострова. 
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