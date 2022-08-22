Курс корейской воны самый низкий за 13 лет

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22 августа в ходе торгов на валютной бирже курс национальной валюты опустился до 1.340 вон за доллар. Это самый низкий курс отечественной валюты с 29 апреля 2009 года. По итогам торгов курс составил 1339,8 воны за доллар, что на 13,9 воны выше цены закрытия предыдущего торгового дня. Ослаблению воны способствуют опасения, что Федеральная резервная система США продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы сдержать инфляцию. С начала года курс национальной валюты понизился более чем на 11%. Главный биржевой индекс KOSPI упал в тот же день на 30,19 пункта, или 1,21%, составив по итогам торгов 2.462,50 пункта из-за активных продаж акций. Иностранные инвесторы помогли предотвратить дальнейшее падение, купив акции на сумму 87 млн долларов. Есть опасения, что отток капитала ещё больше ослабит корейскую валюту по отношению к доллару.