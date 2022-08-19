США не намерены вести переговоры с КНДР как с ядерной державой

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США не намерены вести переговоры с Северной Кореей как с ядерной державой. Об этом заявил 22 августа на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон от 19 августа. В нём Пхеньян отверг предложение южнокорейского президента Юн Сок Ёля о предоставлении всесторонней экономической помощи в обмен на денуклеаризацию. Само предложение отказаться от ядерной программы, входящей в число приоритетных задач Пхеньяна, в обмен на экономическое сотрудничество является «незрелым»,- отмечается в заявлении. Представитель госдепартамента подчеркнул, что предложение Сеула полностью соответствует стремлению Вашингтона избавить Северную Корею от ядерного оружия. Он призвал Пхеньян дать положительный ответ на предложение южнокорейской стороны.