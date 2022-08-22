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Экономика

Ожидаемая инфляция в РК снизилась до 4,3%

Write: 2022-08-23 11:36:27Update: 2022-08-23 11:42:20

Ожидаемая инфляция в РК снизилась до 4,3%

Photo : YONHAP News

По данным Банка Кореи, ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в августе 4,3%, сократившись на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщил 23 августа  представитель Банка Кореи, снижение данного показателя произошло впервые с декабря прошлого года. Это связано с влиянием замедления темпов роста потребительских цен в мире. Индекс восприятия цен, указывающий на их рост, ощущаемый потребителями, остался на том же уровне, что и в предыдущем месяце – 5,1%. Несмотря на опасения о замедлении экономического роста в крупнейших странах мира, индекс потребительских настроений вырос на 2,8 пункта по сравнению с июлем, составив 88,8 пункта. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. 
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