Сеул и Пекин отметят 30-летие дипотношений

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24 августа состоятся мероприятия, посвящённые 30-летию установления дипломатических отношений между РК и Китаем. В них примут участие главы внешнеполитических ведомств двух стран - Пак Чин в Сеуле и Ван И в Пекине. По данным источников, в ходе торжественных церемоний будут зачитаны приветственные послания президента РК Юн Сок Ёля и председателя КНР Си Цзиньпина. Как заявил представитель администрации южнокорейского президента, настало время для того, чтобы осмыслить прошлое и подумать о предстоящих вызовах и сложностях. Участие глав МИД в церемониях говорит о том внимании, которое правительства двух стран уделяют взаимным отношениям. Пак Чин и Ван И встречались 9 августа в китайском городе Циндао провинции Шаньдун. В течение пяти часов они обсуждали двусторонние отношения, выразив стремление к поддержанию их стабильности, несмотря на различные вызовы.