Население РК продолжает сокращаться

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Население РК сокращается два года подряд. По данным министерства административного управления и безопасности, в конце прошлого года численность населения страны составила 51.638.809 человек. Это на 0,37% (192.214 человек) меньше, чем в предыдущем году. Население сократилось в 14 из 17 крупных городов и провинций страны. Исключением стали города Инчхон, Сэчжон и провинция Чечжудо. Средний возраст южнокорейцев составил 43,7 года. Это на полгода старше, чем в предыдущем году. Средний возраст мужчин составил 42,6 года, женщин - 44,8 года. Количество семей выросло на 1,6%, составив 23.472.895. Этот показатель постоянно растёт в течение последних десяти лет, что объясняется увеличением количества домохозяйств из одного человека. Доля таких домохозяйств впервые превысила 40%, составив 40,3%.