Правительство РК пытается замедлить темпы ослабления воны

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Курс национальной валюты РК превысил 1.340 вон за доллар. В этой связи 23 августа президент страны Юн Сок Ёль заявил, что правительство будет решать данную проблему, стремясь не допустить отрицательного влияния ослабления национальной валюты на отечественную экономику. По его словам, укрепление доллара не скажется на финансовой стабильности страны, хотя и вызывает рост импортных цен, ухудшая показатели внешнеторгового баланса и тем самым оказывая отрицательное влияние на рынок. Глава государства дал понять, что правительство не намерено просто наблюдать за ослаблением воны. Финансовые власти сообщили о планах проведения проверки на наличие спекулятивных факторов. Эксперты полагают, что темпы снижения курса воны могут быть скорректированы, но меры должны быть достаточно решительные, учитывая, что причина этого явления носит глобальный характер.