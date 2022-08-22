В провинции Кёнсан-Пукто обнаружена чума свиней

Photo : YONHAP News

23 августа власти сообщили о выявлении африканской чумы свиней (АЧС) в городе Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Вирус обнаружен в тушах двух диких кабанов, найденных недалеко от Национального парка в горах Собэксан. Ранее заражённые особи диких кабанов были обнаружены в городах Санчжу и Мунгён, а также в уезде Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто. В этой связи власти в тесном сотрудничестве с местными администрациями приступили к реализации карантинных мер. До 31 августа на 37 фермах в городе Ёнчжу будут проведены проверки на наличие вируса и соблюдение противоэпидемических мер. В уездах Ёнволь-гун провинции Канвондо, Танян-гун провинции Чхунчхон-Пукто, Понхва-гун, Ечхон-гун и городе Андоне провинции Кёнсан-Пукто объявлено предупреждение о распространении африканской чумы свиней.