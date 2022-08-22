Отношения РК и Китая нуждаются в обновлении

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Установление дипломатических отношений между РК и Китаем 24 августа 1992 года было историческим моментом для двух стран, которые занимали противоборствующие позиции в Корейской войне. Первая проверка нового формата отношений состоялась в 1997 году. Тогда китайские власти, несмотря на протесты Пхеньяна, помогли высокопоставленному северокорейскому политику Хван Чжан Опу перебраться в РК. С тех пор страны расширили границы сотрудничества, повысив их уровень до стратегического партнёрства. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин в ходе поездки на Корейский полуостров сначала посетил Сеул, а потом Пхеньян. Тогдашний президент РК Пак Кын Хе в ответ посетила торжества в Пекине по случаю 70-летия победы китайского народа в антияпонской войне. Западные лидеры бойкотировали данное мероприятие. В декабре 2015 года Сеул и Пекин подписали соглашение о свободной торговле. Не обходилось и без напряжённых моментов. С 2002 года китайская сторона делала заявления, которые в Сеуле воспринимали как искажение исторических фактов. К примеру, древнее корейское государство Пархэ в Пекине пытались представить в качестве части Китая. В 2016 году двусторонние отношения обострили разногласия по вопросу размещения в РК американских систем ПРО THAAD. В последнее время Китай выражает недовольство тем, что южнокорейская сторона присоединяется к экономическому союзу, инициированному США. Есть необходимость в конкретных шагах по недопущению дальнейшего ухудшения отношений между давними партнёрами.