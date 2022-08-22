В Лос-Анджелесе прошёл фестиваль корейской культуры KCON 2022

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С 19 по 21 августа в Лос-Анджелесе состоялся фестиваль корейской культуры KCON -2022. Мероприятие состоялось впервые за три года, в течение которых оно отменялось в связи с пандемией коронавируса. На этот раз фестиваль отличался большим форматом и красочностью, поскольку ему исполнилось 10 лет. За три дня KCON посетил около 90 тыс. человек. Среди них были не только жители США, но и гости из Канады, Мексики, Бразилии и европейских стран. Участницы южнокорейской женской группы ITZY лично учили участников фестиваля танцам. Лучшие танцоры, прошедшие отборочный тур, могли подняться на сцену и выступить вместе со своими кумирами. Короткие уроки давали также профессиональные хореографы. Самым занимательным моментом стало то, что в рамках KCON можно было увидеть сразу 15 K-POP групп. Помимо концертов, гости KCON познакомились с корейской кухней и южнокорейскими товарами. Впервые в истории фестиваля работал павильон K-Story, в котором можно было познакомиться с корейскими сериалами и фильмами. Таким образом, организаторы прилагают усилия для того, чтобы K-POP стал целым культурным направлением в мире. Первый фестиваль KCON состоялся в городе Ирвайне штата Калифорния в 2012 году. Тогда его посетили только 10 тыс. человек. Сегодня это одно из крупнейших мероприятий в Лос-Анджелесе. Всего фестивали проводились в девяти городах мира. Их посетили 1 млн 130 тыс. человек.