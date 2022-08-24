Сохранён запрет на личные посещения домов престарелых

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Правительство сохранит запрет на личные посещения домов престарелых во время осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Об этом сообщил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 24 августа на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Он отметил, что в условиях роста числа инфицированных эта мера является необходимой для здоровья пожилых людей. Личные посещения домов престарелых возобновились в марте прошлого года, но в прошлом месяце правительство вновь ввело запрет на такие посещения на фоне роста заболеваемости и смертности. Хан Док Су в очередной раз призвал жителей страны сделать прививки от COVID-19, которые являются единственным способом уменьшить опасность вируса. Праздник Чхусок будет отмечаться с 9 по 12 сентября.