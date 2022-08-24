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«Странный адвокат У Ён У» - самый просматриваемый сериал на Netflix

Write: 2022-08-24 11:48:31Update: 2022-08-24 13:53:08

«Странный адвокат У Ён У» - самый просматриваемый сериал на Netflix

Photo : YONHAP News

Южнокорейский сериал «Странный адвокат У Ён У» телеканала ENA четыре недели подряд занимает первое место по количеству часов просмотра среди неанглоязычных сериалов на платформе Netflix. На третьей неделе августа пользователи платформы потратили на его просмотр в общей сложности 77 млн 430 тыс. часов. Его ближайший конкурент, мексиканский драматический сериал High Heat, занял второе место с результатом 27 млн 680 тыс. часов просмотров. Южнокорейский сериал не впервые становится лидером в данной категории. В общей сложности он поднимался на первую строчку шесть раз – по три раза в июле и августе. Сериал «Странный адвокат У Ён У» с актрисой Пак Ын Бин в главной роли повествует о гениальном адвокате с расстройством аутического спектра. Показ сериала на телевидении завершился, однако он доступен для просмотра на платформе Netflix. 
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