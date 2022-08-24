В 2021 году в РК рекордно низкий уровень рождаемости

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В 2021 году в РК отмечен самый низкий уровень рождаемости с начала сбора соответствующей статистики в 1970 году. По всей стране родились 260.600 младенцев. Рождаемость снизилась во всех регионах страны, за исключением городов Кванчжу и Сэчжона. По сравнению с предыдущим годом, в провинции Чолла-Намдо рождаемость упала на 13,4%, в Чолла-Пукто – на 8,5%, в Чхунчхон-Намдо – на 8,1%. В прошлом году общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, опустился до рекордно низкого уровня 0,81. Средний возраст рожениц составил 33,4 года, что на 0,2 года больше, чем годом ранее. При этом доля рожениц в возрасте свыше 35 лет составила 35%, что на 1,2% больше, чем в позапрошлом году. На 3,8% сократилась доля молодых семей, в которых ребёнок рождается в первые два года после вступления в брак.