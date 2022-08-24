Юн Сок Ёль: Правительство не допустит финансового кризиса

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​Правительство РК приложит усилия для того, чтобы не допустить ухудшения условий жизни населения, а также повторения финансового кризиса. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 24 августа на совещании по финансовым вопросам. Он отметил, что в настоящий момент экономика страны находится в более сложном положении, чем ранее прогнозировалось экспертами. В связи с ростом импортных цен увеличивается дефицит торгового баланса. Хотя мировые цены на нефть и зерновые стабилизируются, проблема инфляции сохраняется, учитывая сокращение поставок российского газа в Европу. Сохраняется также неопределённость, вызванная повышением учётных ставок крупными странами в целях сдерживания инфляции. Президент отметил, что устойчивость южнокорейской экономики по сравнению с прежними кризисными периодами улучшилась, но расслабляться нельзя.