Правящая партия и правительство обсудили бюджет на 2023 год

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24 августа представители правящей партии Сила народа и правительства обсудили вопросы формирования бюджета на следующий год. Было решено учесть такие проблемы как улучшение условий жизни будущих поколений, расширение поддержки молодёжи и уязвимых слоёв общества. Лидер парламентской фракции правящей партии Квон Сон Дон заявил, что провал политики прежней власти по созданию рабочих мест и нормализации рынка недвижимости привёл к неуверенности молодёжи в завтрашнем дне. Он подчеркнул необходимость обеспечить равные возможности для молодого поколения. Решено выплачивать молодым корейцам по 3 млн вон или 2.300 долларов в случае прохождения программы трудоустройства в крупные компании. Власти также выделят деньги на покрытие взносов по страховке на случай рисков, связанных с арендой жилья на условиях залога. Это связано со стремлением обезопасить молодёжь от мошеннических действий, которые могут обернуться финансовым ущербом. Будут увеличены расходы на поддержку инвалидов и других уязвимых слоёв общества за счёт различных льгот. Власти решили увеличить статьи расходов на борьбу со стихийными бедствиями и оказание помощи частным предпринимателям, имеющим долги и находящимся на грани закрытия. Проект бюджета после утверждения правительством поступит на рассмотрение Национального собрания.