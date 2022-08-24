Главы РК и Китая обменялись письмами к 30-летию дипотношений

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщили в администрации президента РК, послания были зачитаны во время официальных мероприятий, посвящённых памятной дате, которые состоялись 24 августа в Сеуле и Пекине. Южнокорейский лидер в своём письме отметил, что в течение последних 30 лет двусторонние связи развивались в различных областях. Он выразил надежду на то, что две страны будут искать новые направления сотрудничества, основанные на духе взаимного уважения. Юн Сок Ёль попросил Китай и в дальнейшем играть конструктивную роль в усилиях по решению северокорейской ядерной проблемы, выразив желание встретиться с председателем КНР, чтобы обсудить пути развития двусторонних отношений. Председатель КНР в своём письме выразил надежду на укрепление стратегического сотрудничества с РК. Он отметил, что две страны являются соседями, которые долгое время поддерживали дружеские отношения на основе открытости и взаимного уважения.