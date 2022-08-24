Помощник госсекретаря США прибыл в Сеул

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25 августа помощник госсекретаря США по странам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк прибыл в Сеул. В ходе трёхдневного визита он встретится с представителями южнокорейского руководства, с которыми обсудит вопросы южнокорейско-американских отношений, ситуацию в регионе и на мировой арене. В частности, планируется встреча Критенбринка с заместителем министра иностранных дел Ё Сын Бэ, в ходе которой стороны обсудят вопросы урегулирования северокорейских проблем и укрепление альянса РК и США. Помимо этого, участники встречи обсудят инициативу президента РК Юн Сок Ёля о предоставлении всесторонней экономической помощи Пхеньяну в обмен на денуклеаризацию, вопросы трёхстороннего сотрудничества с участием Японии и усилия Сеула по улучшению отношений с Токио. Это второй визит Критенбринка в РК после его вступления в должность. Первый визит состоялся в ноябре прошлого года.