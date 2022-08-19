Банк Кореи повысил учётную ставку до 2,5%

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25 августа комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение повысить учётную ставку на 0,25%, и теперь она составляет 2,5%. Предыдущее повышение ставки на полпроцента произошло 13 июля. С апреля этого года она повышалась три раза, в общей сложности на 1%. Повышение ставки четыре месяца подряд происходит впервые с момента её введения в 1999 году. Как отмечается в заявлении банка, комитет по денежно-кредитной политике считает повышение ставок оправданным. Ожидается, что инфляция останется значительно выше целевого уровня, несмотря на увеличение рисков экономического спада и неопределённости, связанной с внутренними и внешними условиями. Управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён заявил журналистам, что до конца года учётная ставка будет повышена ещё один-два раза. В отдельном заявлении Банк Кореи пересмотрел прогноз инфляции на текущий год с прежних 4,6% до 5,2%. Прогноз роста экономики страны на этот год снижен на 0,1% до 2,6%.