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В мире

Россия обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове

Write: 2022-08-25 12:02:40Update: 2022-08-25 12:03:54

Россия обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

Россия обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове, обострившейся в связи с возобновлением совместных южнокорейско-американских военных учений Ulchi Freedom Shield. Об этом говорится в комментарии представителя МИД Росии Марии Захаровой, опубликованном 24 августа на сайте российского внешнеполитического ведомства. Москва считает действия, вызывающие серьёзную озабоченность в Пхеньяне, «контрпродуктивными и опасными». «Негативно относимся к шагам, которые ведут к эскалации напряжённости. Как государство, граничащее с Корейским полуостровом, Россия заинтересована в поддержании и укреплении там прочного мира и стабильности, выступает за развитие диалога и нормализацию отношений между двумя корейскими государствами без вмешательства внешних сил, урегулирование проблем субрегиона мирными, дипломатическими средствами»,- говорится в комментарии. 
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