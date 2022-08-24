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Политика

Президент РК обещает оказать поддержку сельскому хозяйству

Write: 2022-08-25 12:51:43Update: 2022-08-25 14:15:19

Президент РК обещает оказать поддержку сельскому хозяйству

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль назвал сельское хозяйство устойчивой отраслью будущего роста и пообещал поддержать внедрение передовых технологий для её развития. Выступая 24 августа на сельскохозяйственной ярмарке в Сеуле, он напомнил, что из-за внутренних и внешних изменений для сельскохозяйственных районов наступил критический период. Президент пообещал поддержать применение технологий искусственного интеллекта и больших данных в сельском хозяйстве, содействовать созданию благоприятных условий для участия молодого поколения в исследованиях и разработках. Юн Сок Ёль отметил важность повышения качества жизни в сельскохозяйственных районах за счёт расширения услуг в областях медицины и социального обеспечения. В целях укрепления продовольственной безопасности президент пообещал приложить усилия для расширения производственной базы основных зерновых культур. 
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