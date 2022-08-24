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Экономика

РК может решить спор вокруг Акта об инфляции в рамках FTA

Write: 2022-08-25 14:13:44Update: 2022-08-25 14:15:44

РК может решить спор вокруг Акта об инфляции в рамках FTA

Photo : YONHAP News

Правительство РК рассматривает возможность подачи жалобы на Акт об инфляции, подписанный недавно президентом США Джо Байденом, во Всемирную торговую организацию (ВТО). Причина недовольства Сеула состоит в том, что акт, который предусматривает выделение субсидий и предоставление налоговых льгот производителям электромобилей, не учитывает  интересы южнокорейских производителей, работающих на рынке США. Ряд экспертов считают неэффективным обращение в ВТО, поскольку работа её апелляционного органа приостановлена, и на разрешение спора может уйти несколько лет. В качестве альтернативы предлагают воспользоваться процедурой разрешения споров в рамках соглашения о свободной торговле (FTA) между РК и США. Согласно правилам FTA, дискриминация продукции иностранного производства в пользу своей продукции не допускается и является нарушением соглашения. Также обсуждается план коллективного разрешения проблемы вокруг Акта об инфляции через международные органы при участии Германии и Японии, которые также пострадают от введения льгот для американских автопроизводителей. 
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