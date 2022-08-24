РК готовится к росту объёмов доставки посылок в праздник Чхусок

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Правительство РК готовится к резкому росту объёмов доставки посылок в связи с приближением осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который в этом году выпадает на 10 сентября. С 29 августа в течение четырёх недель власти вводят особый режим контроля за доставкой. Предполагается, что спрос на неё вырастет более чем на 10%. К доставке будут привлечены около 6 тыс. временных рабочих, чтобы не допустить скопления грузов. В министерстве сухопутных территорий и транспорта полагают, что в период с 29 августа по 24 сентября объём доставок посылок по стране вырастет на 18-28% по сравнению с обычными показателями. В это время в логистических центрах будет осуществляться тщательная проверка состояния здоровья рабочих во избежание переутомления. Власти призывают госучреждения и простых граждан заказывать посылки заранее.