Правительство РК представило план публичной дипломатии

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В ближайшие пять лет РК сосредоточится на укреплении своего статуса в качестве ключевой страны на мировой арене, которая вносит ощутимый вклад в решение глобальных проблем. Об этом заявил министр иностранных дел РК Пак Чин, выступая 24 августа на шестом заседании комитета по публичной дипломатии. Новый план публичной дипломатии предусматривает средне- и долгосрочные меры на последующие пять лет. Он включает такие направления как продвижение национальных интересов посредством укрепления стратегической политики публичной дипломатии, повышение статуса РК в качестве лидера в областях науки, технологий и культуры, а также построение инновационной экосистемы цифровой публичной дипломатии. По словам министра, правительство направит усилия на укрепление статуса РК как страны, которая вносит вклад в решение общемировых проблем. Это, в частности, изменение климата, развитие здравоохранения и расширение глобальных цепочек поставок. Первый генеральный план публичной дипломатии был принят в 2017 году и охватывал период до 2021 года.