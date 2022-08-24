РК примет участие в строительстве АЭС в Египте

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Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики подписала 25 августа в Каире контракт на участие в строительстве первой в Египте атомной электростанции в городе Эль-Дабаа в 300 км к северо-западу от столицы страны. Общая стоимость проекта составляет 30 млрд долларов. Российская компания «Атомстройэкспорт» строит четыре ядерных реактора поколения 3+. В рамках контракта стоимостью 2 млрд 250 млн долларов южнокорейская сторона построит «турбинные острова», а также поставит оборудование и материалы для ключевого компонента, который извлекает тепловую энергию из пара под давлением и преобразует её в электрическую энергию. Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики построит на территории станции около 80 объектов. Как сообщил заместитель министра промышленности, торговли и энергетики РК Пак Иль Чжун, антироссийские санкции западных стран не касаются части участия РК в проекте. В министерстве отмечают, что это первый крупный заказ после того, как нынешнее правительство поставило цель к 2030 году экспортировать 10 АЭС.