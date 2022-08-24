Юн Сок Ёль: Правительство и правящая партия должны работать для народа

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Мировой кризис и ошибки прежнего правительства более не могут служить оправданием непростой жизни народа. Правящая партия и правительство должны стать единым целым и заботиться исключительно о благе народа, чтобы завоевать его доверие. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на состоявшемся 25 августа в Чонане семинаре правящей партии Сила народа. В семинаре приняли участие депутаты Национального собрания от правящей партии, а также представители администрации президента и кабинета министров. Глава государства напомнил, что нынешняя власть создавалась с целью укрепления принципов демократического государства и рыночной экономики, повышения безопасности, активизации внешней политики, создания благоприятного будущего для будущих поколений. Президент призвал членов правительства поддерживать тесный диалог с Национальным собранием, отметив, что правительство - это объединение правящей партии и административного аппарата.