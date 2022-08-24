Представители МИД РК и Японии встречаются в Токио

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26 августа в Токио начались южнокорейско-японские дипломатические переговоры, в которых принимают участие директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК Ли Сан Рёль и его японский коллега Такэхиро Фунакоси. Обсуждаются вопросы двусторонних отношений, включая проблему принудительной трудовой мобилизации корейцев в период протектората Японии над Кореей. С июля южнокорейское правительство трижды проводило консультации по этому вопросу с представителями пострадавших, научных и юридических кругов. В ближайшее время Верховный суд РК вынесет окончательное решение о продаже части имущества японских компаний в РК, чтобы передать средства жертвам принудительной трудовой мобилизации в качестве компенсации. Ожидается, что Ли Сан Рёль и Такэхиро Фунакоси попытаются найти точки соприкосновения по данном проблеме.