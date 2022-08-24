В РК пройдут семинары по миграционной политике

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С 30 августа по 28 сентября в библиотеке Национального собрания РК пройдёт серия семинаров по миграционной политике. Инициаторами их проведения являются Исследовательский центр по миграционной политике, министерство юстиции и депутат Чо Чжон Хун. 30 августа будет обсуждаться создание миграционного управления. Участники семинара познакомятся с политикой в отношении иностранцев, обменяются мнениями по вопросам, касающимся деятельности и бюджета управления. 14 сентября состоится обсуждение баланса между интересами государства и правами человека. Будут затронуты вопросы иммиграционного контроля и политики в отношении беженцев. 28 сентября будут обсуждаться единая политика в отношении прибывших в страну по брачным визам и их детей, всеобъемлющая политика в отношении соотечественников, отношение южнокорейцев к иностранцам.