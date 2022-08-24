ООН положительно оценила усилия РК по выполнению конвенции о правах инвалидов

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ООН положительно оценила усилия РК по выполнению условий конвенции о правах инвалидов. Об этом говорится в докладе Комитета ООН по правам инвалидов, подготовленном по итогам двухдневной проверки. Конвенция была принята в декабре 2006 года, и её ратифицировали 182 страны. РК присоединилась к ней в 2008 году. Проверка исполнения пунктов конвенции проводится раз в четыре года. Среди мер, получивших положительную оценку, упоминается то, что южнокорейское правительство работает над совершенствованием профильных законов и правил. К примеру, в стране упразднена система разделения инвалидов по тяжести недуга, введена система мониторинга, нацеленного на предоставление инвалидам подходящих для них услуг. Одновременно указывается на необходимость расширения участия инвалидов в мониторинге и разработке политики. Рекомендуется уделить внимание не только физическому комфорту инвалидов, но и их участию в общественной жизни.