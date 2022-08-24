Установлена связь с кубсатом MIMAN

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22 августа в 16 часов состоялся первый сеанс связи с кубсатом, малым спутником в форме куба, который был запущен в космос первой южнокорейской ракетой-носителем «Нурихо» (KSLV-II). Всего на главном экспериментальном спутнике были размещены пять кубсатов. Связь установлена с малым спутником MIMAN, созданным группой учёных из университета Ёнсэ. Это произошло спустя 48 дней после его отделения от основного спутника. С 22 августа центр связи университета Ёнсэ дважды в день получает сигналы от кубсата, когда тот пролетает над Корейским полуостровом. В первые дни после выхода в космос установить связь со спутником MIMAN не удавалось. Сделать это получилось после того, как система связи перезагрузилась в автоматическом режиме. Анализ данных показал, что MIMAN очень быстро вращается вокруг своей оси, что снижает возможность его подзарядки через солнечные панели. Разрабатываются меры по снижению частоты вращений.