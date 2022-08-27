Лазарус Ю Хын Сик стал четвёртым кардиналом в истории Кореи

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27 августа в Базилике Святого Петра в Ватикане глава католической церкви Папа Франциск привёл к присяге 20 новых кардиналов. Среди них - архиепископ Лазарус Ю Хын Сик, который стал четвёртым по счёту кардиналом в истории Кореи. Ранее этого звания удостаивались покойные Стефан Ким Су Хван и Николай Чон Чжин Сок, а также ныне живущий Андрей Ём Су Чжон. Лазарус Ю Хын Сик стал одним из 16-ти новых кардиналов, которые до достижения ими 80-летнего возраста имеют право о 80 лет кардиналы имеют право голосовать за следующего понтифика на тайном конклаве. Лазарус Ю Хын Сик родился в 1951 году, в 1979 году был рукоположен в сан священника, в 2003 году стал архиепископом Тэчжонской епархии. В июне 2021 года он был назначен префектом Конгрегации по делам духовенства, став первым южнокорейцем, занимающим должность секретаря Ватикана. Конгрегация осуществляет надзор за священниками и дьяконами, не принадлежащими к религиозным орденам, которых насчитывается более 400 тыс. человек по всему миру, а также за католическими учебными заведениями. На церемонии назначения новых кардиналов присутствовала правительственная делегация РК во главе с заместителем министра культуры Чун Бён Гыком, а также парламентская делегация в составе представителей правящей и основных оппозиционных партий. Папе Франциску было передано письмо президента РК Юн Сок Ёля, в котором он выразил надежду на укрепление отношений между Сеулом и Ватиканом. Южнокорейский лидер выразил понтифику благодарность за молитвы о мире на Корейском полуострове.