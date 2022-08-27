28 августа в РК менее 50 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 28 августа в стране зарегистрированы 43.142 новых случая COVID-19, что вдвое меньше, чем в предыдущий день. 360 инфицированных выявлены на карантинных пунктах при въезде в страну. Показатель ниже 50 тыс. человек фиксируется в воскресенье впервые с 1 августа. Сокращение числа подтверждённых случаев инфекции связано со снижением объёмов тестирования в выходные дни. Накопленное число заражённых превысило 23 млн человек. Хотя в стране наблюдается снижение темпов распространения коронавируса, число тяжёлых больных и смертельных случаев продолжает расти. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 597 человек, что на 16 человек больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 49 человек. Коэффициент смертности составляет 0,12%.