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Политика

Представители РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Write: 2022-08-29 11:18:47Update: 2022-08-29 11:19:50

Представители РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

27 августа представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон встретился в Сеуле с помощником госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Участники встречи подтвердили готовность к тесному сотрудничеству в деле решения северокорейской ядерной проблемы. Подтверждена поддержка Вашингтоном предложения южнокорейского президента Юн Сок Ёля оказать Пхеньяну всестороннюю помощь в случае отказа от ядерной программы. Ким Гон и Дэниел Критенбринк подчеркнули, что РК и США продолжат противодействие недружественным действиям, укрепляя совместную обороноспособность. Было отмечено, что повышение потенциала ядерной программы Пхеньяна приведёт к ужесточению мер противодействия со стороны Сеула и Вашингтона, ослаблению безопасности Севера и усугублению его экономической изоляции. 
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