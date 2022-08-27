РК и Китай договорились сотрудничать в нормализации цепочек поставок

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27 августа в формате видеоконференции состоялось 17-е южнокорейско-китайское совещание министров экономического блока. В нём приняли участие вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо и председатель госкомитета по развитию и реформам КНР Хэ Лифэн. Встреча в данном формате состоялась впервые с октября 2020 года. Стороны подписали три меморандума о взаимопонимании, в которых зафиксированы направления дальнейшего сотрудничества. Среди них документ об укреплении сотрудничества в нормализации цепочек поставок. Для Китая это важное направление, поскольку США пытаются исключить его из основных цепочек поставок. Меморандум по данному вопросу подписан впервые. Кроме того, достигнута договорённость о создании переговорного органа для обсуждения проблемы нестабильных поставок. Речь о необходимости такой переговорной платформы шла давно, учитывая значительную зависимость РК от поставок товаров из Китая. Чху Гён Хо и Хэ Лифэн сошлись во мнении о необходимости активизации экономических обменов, ослабевших после начала пандемии коронавируса. С этой целью стороны будут ежегодно проводить конференции по экономическому сотрудничеству. Кроме того, была затронута тема ограничительных мер, введённых Китаем в отношении южнокорейских культурных контентов после размещения в РК в 2016 году американских систем ПРО THAAD. Чху Гён Хо напрямую не упоминал об ограничительных мерах, передав позицию правительства о желательности активизации культурного обмена.