В РК готовятся к празднику Чхусок

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Правящие силы, правительство и администрация президента РК приняли решение активизировать меры по ликвидации последствий сильных дождей, выплатив мелким предпринимателям, пострадавшим от стихии, субсидии до 4 млн вон или 3 тыс. долларов. Также решено в период осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок приблизить цены на наиболее востребованные продукты к уровню прошлого года. Соответствующий пакет мер обсуждался представителями сторон 28 августа. Было заявлено о планах поставить на рынок рекордный объём продуктов – 230 тыс. тонн, а также распределить скидочные купоны на сельскохозяйственную продукцию на сумму 48 млн долларов. К концу августа список особых зон бедствия будет расширен. Финансовая помощь будет оказана до праздника. На время праздничных выходных власти не намерены ужесточать карантинные меры, но медучреждения будут работать в штатном режиме.