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Экономика

Представители РК обсуждают в США Акт об инфляции

Write: 2022-08-30 10:32:32Update: 2022-08-30 14:58:39

Представители РК обсуждают в США Акт об инфляции

Photo : YONHAP News

29 августа правительственная делегация РК прибыла в Вашингтон для консультаций по поводу Акта об инфляции, недавно подписанного главой Белого дома. Он предусматривает выделение субсидий производителям электромобилей и предоставление им налоговых льгот. Однако электромобили, собранные за пределами Северной Америки, не подпадают под льготы. Южнокорейские компании, в том числе, Hyundai Motor и Kia, производят свои электромобили на отечественных заводах и отправляют их за границу. В составе делегации начальник отдела новой торговой стратегии министерства промышленности, торговли и энергетики Ан Сон Иль, начальник торгового отдела министерства планирования и финансов Сон Ун Ги и начальник отдела внешнеэкономических связей МИД Ли Ми Ён. В ходе визита, который продлится по 31 августа, южнокорейские представители посетят ряд правительственных ведомств и Конгресс США, где разъяснят позицию южнокорейского правительства и деловых кругов, предложат пути решения спорных моментов. Ранее южнокорейская сторона неоднократно заявляла, что Акт об инфляции нарушает основные принципы двустороннего соглашения о свободной торговле и правила Всемирной торговой организации. На следующей неделе представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын посетит США, где также проведёт переговоры по Акту об инфляции.
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